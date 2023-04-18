Voyah открыла в России прием заказов на 510-сильный седан Passion

В российскую линейку Voyah добавили электрический седан. Модель Passion оснащена двухмоторной силовой установкой и с топовой батареей проезжает до 608 километров без подзарядки. Разгон с нуля до ста километров в час у электрокара занимает 3,8 секунды. Для российской версии заявлены адаптивная пневмоподвеска, продвинутый полуавтопилот, мультимедийный комплекс с тремя экранами и систему кругового обзора. Цен пока нет.

© © Voyah

Третьей моделью в российской линейке Voyah стал седан Passion (Страсть), который на китайском рынке продается под именем Zhuiguang (Чжуйгуан). Он оснащен силовой установкой мощностью 510 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента и будет предложен с двумя батареями на выбор: емкостью 82 либо 109 киловатт-часов. Паспортная дальность хода — 483 и 608 километров по циклу WLTP.

Voyah

Voyah

Voyah

Voyah

Исходя из описания на сайте Voyah, электрокар будет идти со светодиодной оптикой, адаптивной пневмоподвеской и полуавтопилотом уровня L2.9. Такую классификацию обычно используют внутри Китая, и, например, ей соответствует система XNGP от Xpeng и NAD компании NIO. На передней панели разместится широкоформатный цифровой кластер длиной 1,4 метра. Кресла будут обиты искусственной замшей, причем задние получат оттоманки с электроприводом.

Как и все модели «Войя», Passion использует архитектуру ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и платформу MVP (Multi-choice Valuable Power). Марка причисляет себя к сегменту премиум, и цены у неё соответствующие.