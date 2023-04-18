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29 минут назад

В Шанхае показали хэтч BYD Seagull: дешевле 1 млн рублей

За рулем

Компания BYD объявила на выставке в Шанхае о начале приема предварительных заказов на новый электрический хэтчбек, построенный на электронной платформе 3.0. Цена бюджетника в Китае составляет 78 800 – 95 800 юаней (930 000 –1 130 000 рублей).

BYD объявила сбор предзаказов на хэтч Seagull дешевле 1 млн рублей
Фото: За рулемЗа рулем

BYD Seagull оснащен двигателем мощностью 55 кВт (75 л.с.) и развивает максимальную скорость 130 км/ч.

За рулем

У него два варианта батарей: с запасом хода на 305 км и на 405 км. Обе модификации поддерживают быструю зарядку постоянным током, что позволяет заряжать Seagull до 80% всего за 30 минут.

Габариты BYD Seagull составляют 3780/1715/1540 мм при колесной базе 2500 мм.

В салоне Seagull располагается 5-дюймовая приборная панель и 12,8-дюймовая информационно-развлекательная система. Рулевое колесо с плоским основанием, есть беспроводная зарядка для телефона.

Прямым конкурентом Seagull на китайском рынке является Wuling Bingo, но он чуть крупнее. Wuling Bingo был разработан совместным предприятием SAIC-GM-Wuling, имеет запас хода 333 км и продается за 59 800 юаней (710 тыс. рублей).

Автоновости,BYD,
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