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1 час назад

Россиянам разрешат покупать ОСАГО на месяц

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На сегодняшний день минимальный срок, на который водитель может оформить полис обязательного страхования, составляет один год. Однако авторы проекта настояли, что такие нормы не всегда удобны. В ходе рассмотрения законопроекта, Государственная дума приняла его в первом чтении, однако Банк России и Белый дом отметили, что поддерживают эти поправки лишь концептуально и что законопроект требует более детальной доработки.

Правительство и ЦБ требуют детальной доработки законопроекта о полисах ОСАГО
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новые поправки на рассмотрение были внесены партией ЛДПР еще в июне прошлого 2022 года. На сегодняшний день оформить полис ОСАГО на короткий срок можно только в исключительных случаях: для перегона машины из города покупки до другого города постановки на учет или для использования на территории РФ машины, которая стоит на учете в другой стране.

В партии посчитали, что текущие нормы очень неудобны для водителей — бывают случаи, когда полис нужен на короткий срок, но оформить его нельзя, поэтому автомобилистам приходится оформлять полис на год, а затем расторгать договор со страховой. Депутаты отметили, что водителям проще заплатить штраф 800 рублей за езду без ОСАГО, чем покупать полис за несколько тысяч рублей ради одной поездки.

Правительство и Центральный банк поддержали поправки, но отметили, что нужно доработать механизм оформления краткосрочных полисов, чтобы свести к нулю риск мошеннических схем. А вот в Российском союзе автостраховщиков выступили против поправок. В РСА посчитали, что многие водители могут забывать вовремя продлевать срок действия полиса, из-за чего им придется возмещать ущерб в случае ДТП из своего кармана или через суд.

При этом размер штрафа за отсутствие ОСАГО также планируют увеличить, причем сразу в несколько раз. На сегодняшний день санкция за отсутствие страховки составляет 800 рублей, власти же предлагают увеличить эту сумму до 5 тысяч рублей.

Автоновости,Банк России,ЛДПР,Госдума,
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