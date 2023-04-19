Правительство и ЦБ требуют детальной доработки законопроекта о полисах ОСАГО

На сегодняшний день минимальный срок, на который водитель может оформить полис обязательного страхования, составляет один год. Однако авторы проекта настояли, что такие нормы не всегда удобны. В ходе рассмотрения законопроекта, Государственная дума приняла его в первом чтении, однако Банк России и Белый дом отметили, что поддерживают эти поправки лишь концептуально и что законопроект требует более детальной доработки.

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Новые поправки на рассмотрение были внесены партией ЛДПР еще в июне прошлого 2022 года. На сегодняшний день оформить полис ОСАГО на короткий срок можно только в исключительных случаях: для перегона машины из города покупки до другого города постановки на учет или для использования на территории РФ машины, которая стоит на учете в другой стране.

В партии посчитали, что текущие нормы очень неудобны для водителей — бывают случаи, когда полис нужен на короткий срок, но оформить его нельзя, поэтому автомобилистам приходится оформлять полис на год, а затем расторгать договор со страховой. Депутаты отметили, что водителям проще заплатить штраф 800 рублей за езду без ОСАГО, чем покупать полис за несколько тысяч рублей ради одной поездки.

Правительство и Центральный банк поддержали поправки, но отметили, что нужно доработать механизм оформления краткосрочных полисов, чтобы свести к нулю риск мошеннических схем. А вот в Российском союзе автостраховщиков выступили против поправок. В РСА посчитали, что многие водители могут забывать вовремя продлевать срок действия полиса, из-за чего им придется возмещать ущерб в случае ДТП из своего кармана или через суд.