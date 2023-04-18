Раскрыты характеристики самого доступного и медленного BMW XM

Характеристики самой дешевой версии гибридного суперкроссовер BMW XM появились в Сети.

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BMW XM начального уровня с приставкой 50e появился на немецком сайте марки, при этом официального анонса запуска этой версии пока не было. Такой кроссовер оснащается бензоэлектрической установкой на базе шестицилиндрового двигателя, в то время как у более дорогих версий в состав гибридной установки входит V8. Соответственно, XM 50e и медленнее прочих модификаций модели — с места до 100 километров в час он разгоняется за 5,1 секунды.

В движение BMW XM 50e приводит бензиновая «шестерка» и 197-сильный электромотор, встроенный в восьмидиапазонный автомат. Суммарная пиковая отдача агрегатов составляет 475 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. На сайте приводится только время разгона до «сотни», а максимальная скорость не указана. Топовый XM способен разгоняться до 290 километров в час.

Согласно техническим данным, XM 50e расходует 1,4 литра топлива на 100 километров пути, а на чистом электричестве проезжает до 84 километров. Адаптивная подвеска с активными стабилизаторами и дифференциал M Sport входят в список оснащения.

Сроки появления BMW XM 50e в продаже пока не озвучены. Цены тоже пока неизвестны, но очевидно, что такой кроссовер будет стоить дешевле прочих.