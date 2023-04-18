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55 минут назад

Раскрыты характеристики самого доступного и медленного BMW XM

Motor.ru

Характеристики самой дешевой версии гибридного суперкроссовер BMW XM появились в Сети.

Раскрыты характеристики самого доступного и медленного BMW XM
Фото: © BMW© BMW

BMW XM начального уровня с приставкой 50e появился на немецком сайте марки, при этом официального анонса запуска этой версии пока не было. Такой кроссовер оснащается бензоэлектрической установкой на базе шестицилиндрового двигателя, в то время как у более дорогих версий в состав гибридной установки входит V8. Соответственно, XM 50e и медленнее прочих модификаций модели — с места до 100 километров в час он разгоняется за 5,1 секунды.

В движение BMW XM 50e приводит бензиновая «шестерка» и 197-сильный электромотор, встроенный в восьмидиапазонный автомат. Суммарная пиковая отдача агрегатов составляет 475 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. На сайте приводится только время разгона до «сотни», а максимальная скорость не указана. Топовый XM способен разгоняться до 290 километров в час.

Согласно техническим данным, XM 50e расходует 1,4 литра топлива на 100 километров пути, а на чистом электричестве проезжает до 84 километров. Адаптивная подвеска с активными стабилизаторами и дифференциал M Sport входят в список оснащения.

Сроки появления BMW XM 50e в продаже пока не озвучены. Цены тоже пока неизвестны, но очевидно, что такой кроссовер будет стоить дешевле прочих.

Несколькими днями ранее BMW представила 748-сильную модификацию XM, которая получила приставку Label Red к названию. Такой гибрид тратит на разгон до 100 километров в час 3,8 секунды, а максимальная скорость с пакетом M Driver’s как раз достигает ту самую упомянутую отметку в 290 километров в час. XM Label Red будет выпущен ограниченным тиражом из 500 экземпляров, а основными рынками для него станут Китай, США и Ближний Восток.

Автоновости,BMW,
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