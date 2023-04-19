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18 минут назад

На шпионских фотоснимках засветился Volkswagen T-Cross 2024 модельного года

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Обновленный VW T-Cross снова подвергся шпионским испытаниям, на этот раз в Бразилии перед ожидаемым выходом на рынок в 2024 году. Это не первый раз, когда мы видим новый T-Cross, т.к. фотошпионы сделали несколько его фотографий два месяца назад. Этот конкретный прототип был еще более тщательно замаскирован, но некоторые из его новых элементов дизайна видны.

На шпионских фотоснимках засветился Volkswagen T-Cross 2024 года
Фото: CarscoopsCarscoops

Передняя часть T-Cross 2024 года не будет радикально отличаться от предыдущей модели, но мы знаем, что дизайнеры VW изменили решетку радиатора. Изменения были внесены в фары, и похоже, что форма противотуманных фар также была изменена, хотя и незначительно. Хотя мы знаем, что модели высокого класса будут оснащены светодиодными фарами, как и на текущем T-Cross, наличие галогенных ламп на этом прототипе предполагает, что версии начального уровня сохранят их.

По бокам T-Cross было внесено мало изменений, если они вообще были, но сзади мы ожидаем увидеть обычный набор настроек, которые мы привыкли ожидать от моделей с фейслифтингом, подобных этой. Светодиодная графика в задних фонарях может измениться, и VW также выпустит новый T-Cross с измененным задним бампером.

Обновленный T-Cross сохранит ту же линейку двигателей, что и текущая модель. Это включает в себя 1,0-литровый трехцилиндровый TSI в двух разных состояниях настройки, а также 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который будет стоять на вершине семейства T-Cross. Ожидается, что VW представит новый T-Cross ближе к концу этого года.

Carscoops
Автоновости,Volkswagen,
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