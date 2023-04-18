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Законопроект о заключении ОСАГО на месяц приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект о заключении ОСАГО на месяц принят Госдумой в первом чтении
© Григорий Сысоев/РИА Новости

«Только что приняли в первом чтении наш законопроект по ОСАГО. До этого инициативу поддержали Правительство и Комитет ГД по финрынкам. Теперь будем ждать отзывов и предложений ко второму чтению», — написал Нилов.

Если проект федерального закона будет принят, автомобилисты смогут заключать договор ОСАГО на период от одного месяца до года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что законопроект о гибком сроке ОСАГО помогает гражданам, которые пользуются автомобилем лишь в определенный сезон или хотят снизить расходы на страховку по другим причинам.

Средняя стоимость автозапчастей в России с марта 2022 года по март 2023 года выросла на 19,5%. Об этом в марте рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), объявив о вступлении в силу обновленных справочников, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО.

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