Законопроект о заключении ОСАГО на месяц принят Госдумой в первом чтении

Законопроект о заключении ОСАГО на месяц приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снизить минимальный срок договора ОСАГО до одного месяца. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.
«Только что приняли в первом чтении наш законопроект по ОСАГО. До этого инициативу поддержали Правительство и Комитет ГД по финрынкам. Теперь будем ждать отзывов и предложений ко второму чтению», — написал Нилов.
Если проект федерального закона будет принят, автомобилисты смогут заключать договор ОСАГО на период от одного месяца до года. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что законопроект о гибком сроке ОСАГО помогает гражданам, которые пользуются автомобилем лишь в определенный сезон или хотят снизить расходы на страховку по другим причинам.
Средняя стоимость автозапчастей в России с марта 2022 года по март 2023 года выросла на 19,5%. Об этом в марте рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), объявив о вступлении в силу обновленных справочников, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО.