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В России появится премиальный седан Voyah Passion

Китайская компания Voyah представила премиальный электрический седан Zhuiguang, который в России получит название Passion. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

В России появится премиальный седан Voyah Passion
© www.autohome.com.cn

Известно, что дизайн машины стал развитием концепта i-Land, о котором в Китае впервые заявили в 2020 году. Длина седана составит чуть более пяти метров, а максимальная скорость — 210 километров в час. До первых 100 километров в час он сможет разогнаться с места за 3,8 секунды. Также Passion оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 510 лошадиных сил и 730 Нм, 12 камерами, 12 ультразвуковыми радарами и тремя жидкокристаллическими экранами, объединенными в единый блок.

Дата появления и стоимость машины в РФ пока не раскрывается, но уже сейчас доступен предзаказ на них. В России планируют продавать две версии электроседана с аккумуляторной батареей емкостью 82 киловатта и запасом хода на одном заряде в 483 километра и батареей емкостью 109 киловатт и запасом хода в 608 километров.

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