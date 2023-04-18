В России появится премиальный седан Voyah Passion

Китайская компания Voyah представила премиальный электрический седан Zhuiguang, который в России получит название Passion. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

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Известно, что дизайн машины стал развитием концепта i-Land, о котором в Китае впервые заявили в 2020 году. Длина седана составит чуть более пяти метров, а максимальная скорость — 210 километров в час. До первых 100 километров в час он сможет разогнаться с места за 3,8 секунды. Также Passion оснастили двумя электромоторами суммарной отдачей 510 лошадиных сил и 730 Нм, 12 камерами, 12 ультразвуковыми радарами и тремя жидкокристаллическими экранами, объединенными в единый блок.