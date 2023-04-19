Hyundai показала «заряженный» седан Elantra N с новым дизайном

Компания Hyundai раскрыла внешность обновленного седана Elantra N. Модификация будет отличаться от обычной Elantra аэродинамическим обвесом, декором, перекалиброванной подвеской и более мощным двигателем, хотя подробностей производитель не приводит. Полноценная премьера Elantra N должна состояться в ближайшие недели. При этом уже подтверждена машина следующего поколения — и она сохранит бензиновый двигатель.

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В режиме повышенной отдачи он разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды. Под капотом такой «Элантры» стоит турбомотор 2.0 T-GDI мощностью 280 сил (пик — 290 л.с.) и 392 Нм момента. Коробок передач две на выбор: шестиступенчатая «механика» либо «робот» 8DCT.

Какой мотор получил рестайлинговая Elantra N, пока держится в секрете. Компания раскрыла только внешность машины, и она идентична обычной Elantra / Avante. Разница в декоре, обвесе и колесах. Интерьер тоже не показали, но и там, скорее всего, не будет ничего революционного. N-седан похвастается сиденьями с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, а также мультимедиа с особой графикой.