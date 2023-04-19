Hyundai показала «заряженный» седан Elantra N с новым дизайном
Компания Hyundai раскрыла внешность обновленного седана Elantra N. Модификация будет отличаться от обычной Elantra аэродинамическим обвесом, декором, перекалиброванной подвеской и более мощным двигателем, хотя подробностей производитель не приводит. Полноценная премьера Elantra N должна состояться в ближайшие недели. При этом уже подтверждена машина следующего поколения — и она сохранит бензиновый двигатель.
Линейка машин Hyundai N сейчас включает пять моделей: i20 N, i30 N, Veloster N, Kona N и Elantra N. Горячий седан дебютировал в 2021 году и стал самым быстрым N-автомобилем.
В режиме повышенной отдачи он разгоняется до «сотни» за 5,3 секунды. Под капотом такой «Элантры» стоит турбомотор 2.0 T-GDI мощностью 280 сил (пик — 290 л.с.) и 392 Нм момента. Коробок передач две на выбор: шестиступенчатая «механика» либо «робот» 8DCT.
Какой мотор получил рестайлинговая Elantra N, пока держится в секрете. Компания раскрыла только внешность машины, и она идентична обычной Elantra / Avante. Разница в декоре, обвесе и колесах. Интерьер тоже не показали, но и там, скорее всего, не будет ничего революционного. N-седан похвастается сиденьями с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками, а также мультимедиа с особой графикой.
Между тем уже подтверждена Elantra N следующего поколения. Седан сохранит бензиновый двигатель, причем, по некоторым данным, Hyundai увеличит его объем, скажем, с двух до 2,5 литра. А вот у хэтчбека i30 N продолжения не предвидится. Пятидверку могут заменить электрокаром, но окончательное решение о её будущем ещё не принято.