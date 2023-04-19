В Иране доработали Renault Logan, который ждут в России

Компания Saipa показала рестайлинговый Renault Logan под названием Cadilla L90. Первое поколение модели до сих пор выпускают в Иране с 2007 года. Теперь же иранцы существенно переработали локализованную версию «Логана», которая получила другое оформление кузова, измененный интерьер и новый двигатель. Ожидается, что после начала продаж на родине обновленный иранский Logan доберется и до российского рынка.

Фото: © Khodro Bank © Khodro Bank

Новый седан под названием Pars Khodro Cadilla L90 представляет собой иранское прочтение Renault Logan. Первое поколение модели выпускали на автозаводе Saipa под именем Renault Tondar 90. Модернизированный вариант стал ответом иранцев на усиление санкций, из-за которых в 2018 году было свернуто производство модели. Cadilla L90 разрабатывали с 2020 года.

Khodro Bank

Khodro Bank

Khodro Bank

Khodro Bank

Khodro Bank

Khodro Bank

Cadilla L90 оборудовали 1,6-литровым бензиновым двигателем Peugeot EC5 мощностью 115 лошадиных сил. Аналогичный мотор получил Saipa Shahin. Мотор может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». О стоимости серийной версии седана в компании пока не сообщили. После выхода на домашний рынок Cadilla L90 может добраться и до России.