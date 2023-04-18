В России приостановили проект сборки китайских электрокаров

В Саратовской области приостановили проект сборки китайских электромобилей FAW.

© FAW Bestune NAT© FAW

О возникших сложностях в своём telegram-канале сообщили глава региона Роман Бусаргин. По словам губернатора, производство пришлось свернуть из-за проблем у инвестора. На предприятии в Энгельсе собирались выпускать электрические компактвэны под брендом Alfarus. Для перспективного проекта планировали организовать поддержку со стороны государства.

По словам Бусаргина, в настоящий момент производство приостановили, поскольку у инвестора возникли проблемы с финансированием и логистикой. Основным партнером проекта должна была стать компания «АльфаТех», которая намеревалась наладить сборку электрических компактвэнов FAW Bestune NAT в Энгельсе.

Губернатор сообщил, что региональные власти не отказываются от проекта и намерены возобновить производство, если партнеры справятся со своими проблемами. Ранее для бренда Alfarus подготовили площадку в Саратовской области, а также разработали меры господдержки.