Роскошный кроссовер Hongqi E-LS превратится в серийную модель в 2025 году

В этом году Шанхайский автосалон оказался очень богат на концепты, мы рассказываем о некоторых наиболее интересных и зрелищных — например, о большом роскошном кроссовере Hongqi E-LS, который к тому же через пару лет превратится в серийную модель.

© Hongqi

Китайский автопром рвётся в лакшери-сегмент, и флагманская марка Hongqi (читается «хунцы», в переводе с китайского означает «красное знамя») государственного концерна FAW — в числе первых, тем более что она изначально создавалась в конце 50-х годов прошлого века как номенклатурная, опыт в разработке люксовых автомобилей у неё большой. Сегодня Hongqi ориентирована больше на частного потребителя, чем на госстуктуры, а потому дизайн у многих новинок цивильный и весьма креативный, свежайший пример — большой кроссовер E-LS.

Hongqi

Hongqi E-LS дебютировал на Шанхайском автосалоне в качестве концепта, но китайские СМИ сообщают, что в 2025 году он превратится в серийную модель — роскошный электрический SUV представительского класса. Концепт поражает гигантским «грилем» и паутинообразной светотехникой (подсвечены даже колёса), вид с кормы можно даже назвать элегантным. Дверных ручек нет, центральных стоек кузова тоже нет.

Hongqi

В салоне нет руля, педалей и левого переднего кресла — вместо него на украшенный дивными разводами пол уложена мягкая подставка для для ног главного VIP-пассажира. Концепт, очевидно, позиционируется как полностью беспилотный, но серийную машину, разумеется, снабдят традиционными органами управления. Передняя панель — это просто один большой изогнутый экран. Ещё один экран встроен в пол и тянется вдоль салона, уходя вверх за спинки кресел второго ряда. Прозрачный потолок визуально разделён продольным ребром. Декор между тем весьма минималистичный, зато почти весь выполнен из розового золота.