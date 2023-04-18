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В Шанхае открылась 20-я международная выставка автомобильной индустрии

В Шанхае открылся международный автосалон. Часть представленных там новинок появятся на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС.

В Шанхае открылся международный автосалон
© ctvnews.ca

Отмечается, что в выставке примут участие около 1 тысячи компаний из 20 стран мира. Организаторы мероприятия назвали главной темой шоу «Вхождение в новую эру автомобильной промышленности». Под крышей выставки размещены порядка 1,5 тысячи автомобилей. Кроме того, по планам организаторов, мероприятие посетит около 1 миллиона человек.

«Вместе с новым витком энергетической трансформации и промышленной революции начинается новая эра в автомобильной промышленности. Для достижения целей энергосбережения, сокращения выбросов и углеродной нейтральности страны по всему миру наращивают планирование новых энергетических систем, активно продвигают инновации в новых энергетических технологиях для автомобилей», – сказано на сайте выставки.

До 19 апреля выставка будет доступна только журналистам, а 20-21 апреля двери мероприятия будут открыты для экспертов в автомобильной отрасли. И только с 22 по 27 апреля выставка станет доступной для всех желающих.

Ранее в России приостановили проект сборки китайских электрокаров.

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