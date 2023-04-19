Участок между Москвой и Подмосковьем не ремонтируют уже полгода

В России, как известно, две проблемы - дураки и дороги. Сказано давно, актуально и сегодня.

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Поворот с Минского шоссе на Крекшино тысячи водителей вспоминают как страшный сон. Здесь, через шоссе между деревнями Митькино и Крекшино, проходит граница между Москвой и областью.

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Дорога важная - соединяет две федеральные трассы - М-1 "Беларусь" и М-2 "Крым", т.е. Киевское и Минское шоссе, кроме того, по ней можно проехать к Боровскому шоссе. Дорога оживленная, по два ряда в каждую сторону, с утра до вечера плотный поток машин. Но всегда худо-бедно ехали, не хуже и не лучше, чем в окрестных районах. Но с середины зимы вдруг все изменилось. И причина - как по Гоголю: поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Оба чиновника отвечают за асфальтирование дорог в столице и Подмосковье. И вот появилось одно место, где нашла коса на камень.

Ситуация проста как задачка из учебника для 1-го класса. Когда настало время класть на шоссе новый асфальт, оба дали команду положить его каждый со своей стороны - до границы. Проложили по многу километров. И получилось отлично - аккуратно и ровно, как бильярдный стол. Что называется, могут, когда захотят.

Но между указателями границ - Новомосковский административный округ (это Москва) и Одинцовский район (это Подмосковье) образовался спорный участок - метров 100. И вот тут дорожные руководители столкнулись лбами. Казалось бы, делов-то: привезти пару самосвалов асфальта, десяток рабочих, да заровнять катком этот несчастный "приграничный" кусок за полдня. Но не тут-то было: упрямству гордых поем мы песню. Или столкнулись два барана - кому как нравится.

В общем, участок так и остался брошенным. Зима, весна, перепады температур - не мне вам рассказывать. В итоге там образовались такие колдобины, что и после украинских бомбежек на Донбассе не всегда увидишь. Водители чертыхаются, огромные неповоротливые фуры, которых здесь немало (в Крекшино находятся таможенные склады) на ухабах притормаживают, чтобы не перевернуться, а потом осторожно переваливаются и еле ползут.

В итоге - пробка в обе стороны, которой не видно конца, - там, где ее никогда не было. И так продолжается - еще раз - скоро полгода(!). Но главное - за это изощренное издевательство над водителями и жителями окрестных деревень никто не хочет отвечать.

Между тем в законе "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" говорится, что все пользователи автомобильных дорог, уплатившие транспортный налог, имеют право на получение компенсации за вред здоровью, жизни или имуществу, причиненный им ответственными лицами, осуществляющими реконструкцию, ремонт, капремонт или строительство дорог из-за несоблюдения технических регламентов. Не пора ли создать прецедент?

Инфографика "РГ"

Когда верстался номер

После вмешательства "РГ" в минтрансе Московской области все же признали участок "своим".