Эксперты предложили план разгрузки центра Москвы

Специалисты экспертного центра "Пробок.нет" выступили с идеей изменить схему движения в окрестностях Кремля. Как рассказал руководитель организации Александр Шумский, простая переразметка одной крупной улицы и двух тихих переулков способна значительно разгрузить несколько значимых для города магистралей.

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Проект затрагивает район, очерченный улицами Большая Лубянка, Сретенка, Мясницкая, Покровка и Маросейка. Именно эти дороги являются главными связующими звеньями между спальными кварталами, историческим и деловым центрами. Схема движения там исторически сложилась, но, по мнению аналитиков "Пробок.нет", она уже утратила актуальность.

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"Попасть в центр гораздо проще, чем оттуда выбраться: движение закручено в одну сторону по часовой стрелке, - комментирует ситуацию Александр Шумский. - Улицы, работающие на выезд из центра, уже явно с потоком транспорта не справляются".

Корень проблемы аналитики видят в организации движения на Мясницкой улице. На ней в пиковые часы - вечные пробки. А путепроводы и развязки там никак не построить. По мнению Александра Шумского, достаточно попробовать изменить одностороннее движение на частично двухстороннее. Техническая возможность для этого есть (см. инфографику). Вполне реально поменять на противоположное направление движения в Лучниковом и Большом Златоустинском переулках. Таким образом появится двусторонний участок между Чистыми прудами и Китай-городом, который увеличит пропускную способность параллельных улиц на 15%, а в абсолютных цифрах - на 350 автомобилей в час.

Никаких дополнительных затрат не нужно, полагают в "Пробок.нет". В этом году на Мясницкой будет планово меняться асфальт, разметку будут менять в любом случае.

Помимо переразметки нужно будет перенастроить всего пять светофоров.

Обращение по этому поводу направлено в департамент транспорта. Окончательное решение еще не принято.

"Согласно этому интересному проекту два ряда будут только перед выездом на Кремлевское кольцо, - подчеркнул начальник управления ЦОДД Андрей Мухортиков. - Это позволит разгрузить Покровку и Сретенку, улучшив выезд транспорта из центра".