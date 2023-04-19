Назван самый популярный автомобиль, ввезенный по параллельному импорту

В России отмечен рост количества автомобилей, которые были ввезены по параллельному импорту. Такой услугой могут воспользоваться физические лица.

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Так, самой популярной маркой, ввезенной в Россию, стала Toyota. Только в марте на учет было поставлено 1707 новых автомобилей, в феврале – 1220 единиц. Также среди лидеров оказались такие марки как Hyundai и BMW.

Среди самых популярных моделей, которые были ввезены в Россию, оказались Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser 300, Toyota RAV4 и Toyota Camry.