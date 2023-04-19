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На Шанхайском автосалоне представлен новый кроссовер Lincoln Nautilus

Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности, или Auto Shanghai 2023, в настоящее время в самом разгаре, и новинки продолжают поступать. Одной из таких новинок стал американский кроссовер Lincoln Nautilus.

На Шанхайском автосалоне представлен новый кроссовер Lincoln Nautilus
© procrossover.ru

Как и следовало ожидать, в стандартную комплектацию Nautilus также войдет широкий набор систем помощи водителю, но BlueCruise 1.2 будет стандартным для некоторых комплектаций и опциональным для других. Базовый двигатель Nautilus по-прежнему представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 360 Нм, и он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является стандартным для всей линейки, даже для базовой модели.

procrossover.ru

Что касается модернизированного двигателя, Lincoln отказался от твин-турбо V6 в пользу гибридного варианта. Гибрид сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, электродвигатель и вариатор. Общая мощность системы составляет 310 лошадиных сил.

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