На Шанхайском автосалоне представлен новый кроссовер Lincoln Nautilus

Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности, или Auto Shanghai 2023, в настоящее время в самом разгаре, и новинки продолжают поступать. Одной из таких новинок стал американский кроссовер Lincoln Nautilus.

Как и следовало ожидать, в стандартную комплектацию Nautilus также войдет широкий набор систем помощи водителю, но BlueCruise 1.2 будет стандартным для некоторых комплектаций и опциональным для других. Базовый двигатель Nautilus по-прежнему представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 360 Нм, и он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является стандартным для всей линейки, даже для базовой модели.