На Шанхайском автосалоне представлен новый кроссовер Lincoln Nautilus
Шанхайская международная выставка автомобильной промышленности, или Auto Shanghai 2023, в настоящее время в самом разгаре, и новинки продолжают поступать. Одной из таких новинок стал американский кроссовер Lincoln Nautilus.
Как и следовало ожидать, в стандартную комплектацию Nautilus также войдет широкий набор систем помощи водителю, но BlueCruise 1.2 будет стандартным для некоторых комплектаций и опциональным для других. Базовый двигатель Nautilus по-прежнему представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он развивает мощность 250 лошадиных сил и крутящий момент 360 Нм, и он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод является стандартным для всей линейки, даже для базовой модели.
Что касается модернизированного двигателя, Lincoln отказался от твин-турбо V6 в пользу гибридного варианта. Гибрид сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, электродвигатель и вариатор. Общая мощность системы составляет 310 лошадиных сил.