Число аккаунтов нелегального каршеринга выросло в России на 40%

Компания T.Hunter сообщила, что число нелегальных учетных записей каршеринга в марте в России выросло на 40%. Об этом пишут «Известия».

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По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании Игоря Бедерова, в феврале таких аккаунтов было 250, а в марте уже 350. Такой рост он объяснил высоким спросом на услугу, так как это стало выгоднее, чем покупать автомобиль, которые сегодня вырос в цене.

В компании «РТК-Солар» также отметили подобный рост. Это связано с высоким спросом на каршеринг, так как в условиях санкций владение машиной становится дороже. Некоторые люди приобретают нелегальные учетные записи, так как у них нет нужных документов для регистрации или они не достигли определенного возраста или стажа.