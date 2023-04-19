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3 часа назад

Число аккаунтов нелегального каршеринга выросло в России на 40%

Елена Прошина

Компания T.Hunter сообщила, что число нелегальных учетных записей каршеринга в марте в России выросло на 40%. Об этом пишут «Известия».

Число аккаунтов нелегального каршеринга выросло в России на 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании Игоря Бедерова, в феврале таких аккаунтов было 250, а в марте уже 350. Такой рост он объяснил высоким спросом на услугу, так как это стало выгоднее, чем покупать автомобиль, которые сегодня вырос в цене.

В компании «РТК-Солар» также отметили подобный рост. Это связано с высоким спросом на каршеринг, так как в условиях санкций владение машиной становится дороже. Некоторые люди приобретают нелегальные учетные записи, так как у них нет нужных документов для регистрации или они не достигли определенного возраста или стажа.

В таком случае штрафы будут приходить на пользователя, указанного в профиле, а не настоящего водителя. Цена на нелегальные учетные записи также выросла с 600 рублей до 10 тысяч. Причем премиум-аккаунты продаются еще дороже.

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