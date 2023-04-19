Cupra готовит небольшой макияж для кроссовера Formentor

Formentor был первой автономной моделью Cupra, и кроссовер скоро претерпит незначительные изменения. Недавно замеченный во время испытаний на Нюрбургринге обновленный Formentor имеет сильно замаскированную переднюю панель, которая скрывает ряд изменений. В то время как вертикальные воздушные завесы кажутся перенесенными, мы можем увидеть новый бампер и измененный воздухозаборник. Последний имеет горизонтальные и диагональные линии, которые, кажется, перевернуты на обновленной решетке.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Дополнительные детали трудно разобрать, но мы можем ожидать новые фары и слегка измененные задние фонари. Задний логотип также замаскирован и кажется больше, чем раньше.

На данный момент нет ни слова об изменениях производительности, но текущий Formentor предлагается с ассортиментом различных силовых агрегатов, включая 1,5-литровый четырехцилиндровый TSI начального уровня, который развивает 148 л.с. и 250 Нм. Он может работать в паре с 6 МКПП или 7 МКПП. С последней коробкой передач кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунды, а затем достигает максимальной скорости 203 км/ч.

Клиенты также могут выбрать 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель TSI мощностью 188 л.с. и 320 Нм или 2,0-литровый TDI мощностью 148 л.с. и 340 Нм. Существует также подключаемый гибридный вариант с 1,4-литровым двигателем TSI, электродвигателем и аккумуляторной батареей на 12,8 кВтч. Это дает модели комбинированную мощность 201 л.с. и запас хода только на электричестве 59 км.

Formentor VZ предлагает три различных силовых агрегата, включая высокопроизводительный 2,0-литровый TSI мощностью 306 л.с. Он соединен с 7 КПП DSG и стандартной системой полного привода. Это позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.