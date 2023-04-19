В России появились новые Hyundai i30

Дилеры привезли в Россию новые автомобили Hyundai i30. Как выяснила "Российская газета", за машины 2023 модельного года без пробега просят от 1 900 000 до 2 500 000 рублей.

К покупке доступны как хэтчбеки, так и универсалы. Среди опций можно выделить литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камеру заднего вида, круиз-контроль, мультимедиа поддерживает Apple CarPlay.

Представленные автомобили предлагаются с полуторалитровым двигателем мощностью 110 л.с. в связке с шестиступенчатым автоматом.

Напомним, что Hyundai i30 официально поставляли к нам с 2009 по 2016 год. За этот период было продано 49 тысяч хэтчбеков и универсалов двух поколений.

Южнокорейская компания об уходе с российского рынка не объявляла, хотя и начала сокращения персонала на заводе в Санкт-Петербурге, где выпускался, в частности, седан Solaris.