Tesla снизила цены в США в шестой раз в этом году

По сообщению SPEEDME.RU, стало известно о снижении цен в США автопроизводителем Tesla Inc на электромобили Model Y и Model 3. Это шестое снижение цены.

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Данная ценовая политика известного бренда под руководством Илона Маска в США снизила стоимость автомобилей Model Y Long Range и Performance на 3000 долларов каждый. Также Model 3 с задним приводом стала доступней на 2000 долларов.