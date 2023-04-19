Tesla снизила цены в США в шестой раз в этом году
По сообщению SPEEDME.RU, стало известно о снижении цен в США автопроизводителем Tesla Inc на электромобили Model Y и Model 3. Это шестое снижение цены.
Данная ценовая политика известного бренда под руководством Илона Маска в США снизила стоимость автомобилей Model Y Long Range и Performance на 3000 долларов каждый. Также Model 3 с задним приводом стала доступней на 2000 долларов.
Решение принято после снижения цен на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре. Глобальная дисконтная кампания стала вызывать сомнения по факту норм прибыли.