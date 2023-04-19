Представлена удлиненная версия кроссовера BMW X1 и iX1

Компания BMW представила удлиненную версию кроссовера BMW X1 и iX1
По сообщению издания Центральная Служба Новостей, большинство авто брендов для китайского рынка производят удлиненные версии своих моделей. Немецкая компания BMW тоже подготовила свое предложение.
BMW X1 и iX1 получила длину 4616 мм и колесную базу в 2802 мм. Новая версия оснащена широкой панорамной стеклянной крышей, а также удобным задним сиденьем с большим местом для ног.
Модификация X1 sDrive20Li будет стоить от 288 900 юаней. Автолюбителям из Китая станет доступен и вариант 25Li, цена которого ожидается от 316 900 юаней.