Представлена удлиненная версия кроссовера BMW X1 и iX1

По сообщению издания Центральная Служба Новостей, большинство авто брендов для китайского рынка производят удлиненные версии своих моделей. Немецкая компания BMW тоже подготовила свое предложение.

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BMW X1 и iX1 получила длину 4616 мм и колесную базу в 2802 мм. Новая версия оснащена широкой панорамной стеклянной крышей, а также удобным задним сиденьем с большим местом для ног.