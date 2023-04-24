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Когда мощность не главное: толковые машины в компактном размере

В наше время, когда отдача самых крутых «горячих хэтчбеков» уже превышает отметку в 400 лошадиных сил, а по разгонной динамике они соперничают с суперкарами нулевых, нам хочется вспомнить о том, что главное в машине для настоящего петролхэда. Мы убеждены: это не запредельные технические характеристики, а взаимопонимание между водителем и техникой, делающее процесс управления увлекательным. Особая «химия»! Сегодня мы решили вспомнить хэтчбеки, полюбившиеся энтузиастам несмотря на двигатели скромной мощности.

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