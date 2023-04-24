Когда мощность не главное: толковые машины в компактном размере

Двигатель установили массовый и недорогой — 16-клапанный K4M объёмом 1,6 литра, который за последние двадцать лет ставили на добрый десяток моделей Renault, в том числе Logan. Но с ним немного поработали мотористы Renault Sport — установили распредвалы с увеличенным подъёмом клапана и расширенной фазой, рассчитали под них «свой» ресивер впуска вместе с мудрёным выпускным коллектором 4-в-1 и повысили степень сжатия до 11:1. Всё это позволило увеличить мощность со 110 до 133 лошадиных сил. До «сотни» Twingo RS способен разогнаться за 8,7 секунды. Моторчик несколько ленив в первой половине шкалы тахометра, но с 3500 об/мин тянет бодро и практически линейно, да ещё и радуя отлично настроенным саундтреком выхлопа. Правда, критикуют подбор передаточных чисел: для динамичной езды они слишком растянуты, а для езды по шоссе, напротив, высшая передача слишком короткая — внутри очень шумно от работающего на высоких оборотах мотора. Проблему могла бы решить шестиступенчатая коробка передач — но для неё под капотом не хватило места