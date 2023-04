Когда мощность не главное: толковые машины в компактном размере

Volkswagen up! GTI. Революционный Volkswagen Golf GTI первого поколения был доступным, имел всего 110 лошадиных сил и весил 810 килограммов. C тех пор «джи-ти-ай» стал вдвое мощнее и почти во столько же раз тяжелее. Даже Polo теперь крупный, увесистый и не такой уж дешёвый. А нишу по-настоящему доступной модели в 2011 году занял хэтчбек Volkswagen up! с трёхцилиндровым моторчиком объёмом один литр. На основе которого в 2018 году выпустили «заряженную» версию GTI. У него под капотом прописалась наиболее мощная версия трёхцилиндрового моторчика EA211 (её обычно ставят на младшие версии Гольфа) вкупе с шестиступенчатой коробкой передач.