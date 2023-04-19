На подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра

На подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу. Об этом сообщает «Росавтодор».
«В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тыс.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для быстрого прохождения досмотровых мероприятий водителям не рекомендуется не брать лишний багаж, а также заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности.
Национальный антитеррористический комитет 8 октября заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовой машины, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста повреждений не получила.
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что поврежденную терактом часть Крымского моста заменили практически целиком. Работы планировалось закончить в марте, но строители опередили график.