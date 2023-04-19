На подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра

«В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тыс.», — говорится в сообщении.