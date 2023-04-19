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1 час назад

Росавтодор: на подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра

Газета.Ru

На подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных досмотровых пунктов, что позволит сократить время досмотра и проезда по транспортному переходу. Об этом сообщает «Росавтодор».

На подъездах к Крымском мосту оборудуют 40 дополнительных пунктов досмотра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ближайшее время планируется оборудовать не менее 40 дополнительных мест досмотра на подъезде к мосту с крымской и кубанской стороны. Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тыс. автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период – до 15–17 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для быстрого прохождения досмотровых мероприятий водителям не рекомендуется не брать лишний багаж, а также заранее подготовиться к прохождению зоны транспортной безопасности.

Национальный антитеррористический комитет 8 октября заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовой машины, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста повреждений не получила.

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что поврежденную терактом часть Крымского моста заменили практически целиком. Работы планировалось закончить в марте, но строители опередили график.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Росавтодор,НАК,
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