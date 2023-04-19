Первой модели АвтоВАЗа исполнилось 53 года

Первой модели АвтоВАЗа - ВАЗ-2101 - исполнилось 53 года
19 апреля 1970 года на Волжском автозаводе были выпущены первые серийные ВАЗ-2101. С конвейера сошли 2 синих и 4 вишнёвых автомобиля, символизирующих флаг РСФСР.
В основе ВАЗ-2101 лежит Fiat-124, однако это был не просто бейдж-инжиниринг, а огромная работа советских инженеров по адаптации иномарки к другим условиям эксплуатации и улучшению характеристик. По итогам тестов в конструкцию лицензионного автомобиля было внесено свыше 800 конструктивных изменений.
Так, например, была пересмотрена подвеска, увеличен клиренс со 130 до 175 мм, повышена прочность кузова. Масса российского авто из-за доработок выросла на 90 кг, что потребовало увеличения мощности мотора, причём изначально был заложен потенциал для его доработки: в отличие от фиатовского двигателя у "Жигулей" был двигатель с верхним расположением распределительного вала и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров.
В период с 1970 по 1988 год на АвтоВАЗе выпущено примерно 4,8 млн ВАЗ-2101 и различных модификаций на базе "единички". Второй моделью по объёмам выпуска стал ВАЗ-2106 - 4,3 млн единиц, ВАЗ-2107 занимает третье место - 2,8 млн экземпляров.