В Шанхае показали другой Nissan Pathfinder

Шанхайский автосалон стал местом премьеры новой версии модели, которую в самой компании нескромно именуют не иначе как "иконой бездорожья". Речь идёт о Nissan Pathfinder, который может переродиться для китайского рынка.

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Молниеносная переориентация рынка Китая на автомобили на новых источниках энергии заставляет производителей, заинтересованных в клиентах этой страны, работать также быстро. Вот и Nissan, представивший пятое поколение Pathfinder в начале 2021 года, должен переформатировать внедорожник под потребности Поднебесной.

Нет, концепт другого Pathfinder не провозглашает начало новой электрической эры для модели. Это по-прежнему машина с ДВС (о чём говорит графика на приборной панели), но с дизайном, который мог бы быть у "электрички".

Концепт получил решётку радиатора, в которую бесшовно интегрирована головная оптика, а место верхнего ламеля "гриля" занимает стеклянная панель со светодиодной полосой, продолжающей линию дневных ходовых огней. Для задней части характерны узкие фонари, подсвечивающаяся надпись - название модели и бампер без каких-либо намёков на патрубки выхлопной системы.

Пресс-служба Nissan

В целом концепция салона другого Nissan Pathfinder аналогична уже выпускающемуся авто, но с поправкой на минимализм, более плавные обводы элементов и другие материалы отделки.

Появится ли серийная версия концепта Pathfinder, пока неизвестно, но стратегия развития бренда предполагает 27 новых электрифицированных моделей (19 из которых - электрокары). Если другой Pathfinder для Китая и появится, то он точно окажется гибридным, то есть вполне вписывающимся в планы японской компании.

Также в рамках мотор-шоу Auto Shanghai 2023 Nissan представила концепт кроссовера Arizon.