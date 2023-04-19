Нормы техрегламента для авто вернут в запланированные сроки

«Проект изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12.05.2022 N855, предполагающий поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, был подготовлен в результате обсуждения его положений с отечественными автопроизводителями и с учетом их готовности взять на себя соответствующие обязательства. В настоящее время перенос сроков возвращения таких требований не рассматривается», – прокомментировали в Минпромторге.