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47 минут назад

Нормы техрегламента для авто вернут в запланированные сроки

За рулем

Вариантов их переноса на более позднее время Минпромторг не рассматривает.

Нормы техрегламента для авто вернут в запланированные сроки
Фото: За рулемЗа рулем

С июня 2023 года все выпускаемые в России автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро 2, а на весь ввозимый транспорт должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, с ноября к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению ABS.

Каких-либо переносов сроков возвращения этих обязательных требований техрегламента Минпромторг не планирует, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проект изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12.05.2022 N855, предполагающий поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, был подготовлен в результате обсуждения его положений с отечественными автопроизводителями и с учетом их готовности взять на себя соответствующие обязательства. В настоящее время перенос сроков возвращения таких требований не рассматривается», – прокомментировали в Минпромторге.

Автоновости,Минпромторг,Правительство РФ,
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