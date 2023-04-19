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Дилер "Автодом" пока не стал владельцем завода Mercedes в России

Дилерская группа "Автодом" пока не стала владельцем российских активов немецкого концерна Mercedes-Benz. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе "Автодома".

Дилер "Автодом" пока не стал владельцем завода Mercedes в России
© Константин Завражин/РГ

"До конца сделка не закрыта - идет напряженная работа с госорганами по финализации и закрытию сделки. К концу месяца мы постараемся дать официальные комментарии", - отметили в пресс-службе дилерской группы.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что Mercedes-Benz официально подтвердил намерение покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних фирмах, включая сборочное предприятие в Московской области, дилеру "Автодом".

Ожидается, что бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье перезапустят летом 2023 года. По предварительной информации, там будут выпускать четыре модели Hongqi (китайская марка автомобилей класса люкс, принадлежащая автопроизводителю FAW Car Company). Речь идет о седанах Н5 и Н9, а также кроссоверах HS5 и EHS9 (электрический SUV).

Hongqi - единственный представитель премиум-сегмента в Китае. Ранее компания производила автомобили только для политической элиты КНР, но со временем начала продавать их и в рознице.

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