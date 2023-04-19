Новый кроссовер Xpeng G6 сможет проехать на одной зарядке 755 км

Компания Xpeng представила купеобразный кроссовер G6. Это имя будут использовать только на китайском рынке, так что экспортный вариант будет называться иначе. Новинка базируется на платформе SEPA 2.0 с электронной архитектурой X-EEA 3.5 зонального типа, а на её внешность сильное влияние оказала научная фантастика. G6 оснащен автопилотом XNGP, 800-вольтовой батареей и без подзарядки способен проехать больше 750 километров.

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Внешне ничем не привлекательный Xpeng G6 Ultra Smart Coupe SUV подкупает созданной вокруг его дизайна историей. Источником вдохновения для авторов стала научная фантастика. Причем они не просто обратились к этому жанру, а консультировались с лицом китайского сай-фай — писателем Лю Цысинем. Аэродинамика машины основана на принципах механики жидкостей. Здесь внедрено 17 оптимизирующих сопротивление воздуху элементов, хотя коэффициент Cd нельзя назвать выдающимся — 0,248. Например, у Skoda Enyaq Coupe iV он равен 0,234.

Xpeng

Xpeng

Зато в технологическом превосходстве G6 сомневаться не приходится. Кроссовер — первенец платформы SEPA 2.0 с электронной архитектурой X-EEA 3.5 зонального типа, обеспечивающей работу автопилота XNGP. В составе силовой установки — интегрированная в шасси 800-вольтовая батарея и инверторы на основе карбида кремния. Без подзарядки G6 проезжает 755 километров, а 10 минут подключения к сверхмощной зарядке дадут 300 километров хода. Настройкой ездовых качеств занимались немецкие специалисты, а ещё машина соответствует требованиям безопасности, действующим на трех ключевых для Xpeng рынках — в США, Китае и Европе.