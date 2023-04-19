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Представлен кроссовер Xpeng G6 с дизайном в сай-фай стиле

Компания Xpeng представила купеобразный кроссовер G6. Это имя будут использовать только на китайском рынке, так что экспортный вариант будет называться иначе. Новинка базируется на платформе SEPA 2.0 с электронной архитектурой X-EEA 3.5 зонального типа, а на её внешность сильное влияние оказала научная фантастика. G6 оснащен автопилотом XNGP, 800-вольтовой батареей и без подзарядки способен проехать больше 750 километров.

Новый кроссовер Xpeng G6 сможет проехать на одной зарядке 755 км
© © Xpeng

Внешне ничем не привлекательный Xpeng G6 Ultra Smart Coupe SUV подкупает созданной вокруг его дизайна историей. Источником вдохновения для авторов стала научная фантастика. Причем они не просто обратились к этому жанру, а консультировались с лицом китайского сай-фай — писателем Лю Цысинем. Аэродинамика машины основана на принципах механики жидкостей. Здесь внедрено 17 оптимизирующих сопротивление воздуху элементов, хотя коэффициент Cd нельзя назвать выдающимся — 0,248. Например, у Skoda Enyaq Coupe iV он равен 0,234.

Xpeng
Xpeng

Зато в технологическом превосходстве G6 сомневаться не приходится. Кроссовер — первенец платформы SEPA 2.0 с электронной архитектурой X-EEA 3.5 зонального типа, обеспечивающей работу автопилота XNGP. В составе силовой установки — интегрированная в шасси 800-вольтовая батарея и инверторы на основе карбида кремния. Без подзарядки G6 проезжает 755 километров, а 10 минут подключения к сверхмощной зарядке дадут 300 километров хода. Настройкой ездовых качеств занимались немецкие специалисты, а ещё машина соответствует требованиям безопасности, действующим на трех ключевых для Xpeng рынках — в США, Китае и Европе.

Внутри всё довольно простенько и минималистично. Передние эргономичные сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и электрорегулировками с функцией памяти. Дефлекторы вентиляции — с электронноуправляемыми заслонками. Руль обит кожей «наппа», но для отделки также используется микрофибра и антибактериальная ткань на основе силикона. Эти материалы не представляют риска для здоровья людей и не выделяют неприятных запахов. По словам Xpeng, качество воздуха в салоне G6 на порядок превосходит международные стандарты.

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