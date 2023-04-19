Автомобиль стал больше и просторнее, но третий ряд сидений не появился.

© За рулем

Haval Dargo сменил поколение. И, как положено, стал больше. Например, колесная база увеличилась на 72 мм и теперь составляет 2810 мм. Казалось бы, теперь в салоне можно установить третий ряд сидений, но автопроизводитель решил этого не делать.

Длина кузова увеличилась на 85 мм и составляет 4705 мм. Кроме того, кроссовер стал шире на 18 мм – до 1908 мм. Высота же осталась неизменной.

Оснащаться новинка будет теми же двигателями, включая 2-литровый GW4N20A мощностью 238 л.с. Привод будет как передний, так и полный.