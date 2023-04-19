$81.60-0.0389.57-0.09

Haval представил новый Dargo в Шанхае

Автомобиль стал больше и просторнее, но третий ряд сидений не появился.

Haval Dargo сменил поколение
© За рулем

Haval Dargo сменил поколение. И, как положено, стал больше. Например, колесная база увеличилась на 72 мм и теперь составляет 2810 мм. Казалось бы, теперь в салоне можно установить третий ряд сидений, но автопроизводитель решил этого не делать.

Длина кузова увеличилась на 85 мм и составляет 4705 мм. Кроме того, кроссовер стал шире на 18 мм – до 1908 мм. Высота же осталась неизменной.

Оснащаться новинка будет теми же двигателями, включая 2-литровый GW4N20A мощностью 238 л.с. Привод будет как передний, так и полный.

Также есть гибридная версия модели. Силовая установка ее состоит из бензинового двигателя объемом 1,5 литра и двух электромоторов. Мощность такого Dargo составляет 326 л.с. и 530 Нм.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий