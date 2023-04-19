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1 час назад

Компания BMW отзывает 235 кроссоверов BMW X5 2023 года из-за подголовников второго ряда

Моя Москва.онлайниещё 1

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, в США под отзыв попало 235 кроссоверов X5 2023 года выпуска от компании BMW. Известно, что под кампанию попали автомобили, собранные с 9 по 20 января этого года. Отзыв связан с неисправностью подголовников второго ряда.

Кроссоверы BMW X5 2023 года отзывают из-за подголовников второго ряда
Фото: BMW BMW

По данным источника, в модель могли быть установлены подголовники, у которых направляющие не имеют блокировку. Первая информация о проблеме появилась в марте. Во время проверки качества сотрудник заметил, что не может установить подголовник на месте. После этого компания обратилась к поставщику, чтобы выявить корень проблемы.

Было обнаружено, что из-за проблемы с системой управления производством некоторые неправильно собранные сиденья попали в серийные автомобили. На данный момент нет информации о том, что неисправность стала причиной получения травм клиентами.

Автоновости,BMW X5,BMW,
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