Появились первые изображения серийного родстера «Крым»

Разработчик российского родстера «Крым» обнародовал первые изображения модели в новом дизайне. Как сообщает журнал Auto.ru, разработкой внешнего и внутреннего оформления серийной версии автомобиля занимается промышленный дизайнер Сергей Баринов — он собирается завершить работу в ближайшие два месяца.

Фото: родстеркрым.рф родстеркрым.рф

Заднеприводный родстер со средним расположением мотора построен на агрегатах от Lada Granta. Его планируют оборудовать каркасно-панельным кузовом и складной мягкой или жёсткой крышей. Всего в разработке автомобиля принимали участие студенты и преподаватели из 21 российского вуза, а сами работы проводились в «Конструкторском бюро молодежи» при МГТУ имени Баумана.

«Конструкторское бюро молодежи» (КБМ) при МГТУ имени Баумана

На данный момент создание шасси прототипа «Крыма» завершены. Ожидается, что в ближайшее время разработчики приступят к дорожным тестам.

«Конструкторское бюро молодежи» (КБМ) при МГТУ имени Баумана