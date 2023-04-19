Появились первые изображения серийного родстера «Крым»

Разработчик российского родстера «Крым» обнародовал первые изображения модели в новом дизайне. Как сообщает журнал Auto.ru, разработкой внешнего и внутреннего оформления серийной версии автомобиля занимается промышленный дизайнер Сергей Баринов — он собирается завершить работу в ближайшие два месяца.
Заднеприводный родстер со средним расположением мотора построен на агрегатах от Lada Granta. Его планируют оборудовать каркасно-панельным кузовом и складной мягкой или жёсткой крышей. Всего в разработке автомобиля принимали участие студенты и преподаватели из 21 российского вуза, а сами работы проводились в «Конструкторском бюро молодежи» при МГТУ имени Баумана.
На данный момент создание шасси прототипа «Крыма» завершены. Ожидается, что в ближайшее время разработчики приступят к дорожным тестам.
Напомним, что первые предсерийные экземпляры автомобиля выпустили еще в конце 2022 года. После этого создатели заморозили работу над проектом и перешли к созданию и сертификации первой серийной партии. Ожидается, что она составит 200 экземпляров.