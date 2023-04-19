Житель Сахалина заплатил почти 1 млн рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок

Сахалинец отдал ребенку долги в размере более 860 тыс. рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок, сообщает УФССП по Сахалинской области.
Мужчина нерегулярно и не в полном объеме выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы выяснили, что официального дохода у сахалинца нет, как и денег на счетах в кредитных организациях. Однако в его собственности обнаружили автомобили Toyota Mark II, Toyota Hiace, Mazda Levante и Hino.
Установить местонахождение должника судебному приставу не удалось, гражданина и его имущество объявили в розыск. Позже удалось установить адрес проживания мужчины в Анивском районе, ему вручили требование о предоставлении автомобилей для составления акта описи и ареста имущества. В результате сахалинец в кратчайшие сроки погасил всю задолженность, чтобы не лишиться своих машин.