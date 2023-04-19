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3 часа назад

Житель Сахалина выплатил долг ребенку почти на 1 млн рублей ради четырех иномарок

Газета.Ru

Сахалинец отдал ребенку долги в размере более 860 тыс. рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок, сообщает УФССП по Сахалинской области.

Житель Сахалина заплатил почти 1 млн рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина нерегулярно и не в полном объеме выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы выяснили, что официального дохода у сахалинца нет, как и денег на счетах в кредитных организациях. Однако в его собственности обнаружили автомобили Toyota Mark II, Toyota Hiace, Mazda Levante и Hino.

Установить местонахождение должника судебному приставу не удалось, гражданина и его имущество объявили в розыск. Позже удалось установить адрес проживания мужчины в Анивском районе, ему вручили требование о предоставлении автомобилей для составления акта описи и ареста имущества. В результате сахалинец в кратчайшие сроки погасил всю задолженность, чтобы не лишиться своих машин.

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