Житель Сахалина заплатил почти 1 млн рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок

Сахалинец отдал ребенку долги в размере более 860 тыс. рублей, чтобы не лишиться четырех иномарок, сообщает УФССП по Сахалинской области.

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Мужчина нерегулярно и не в полном объеме выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы выяснили, что официального дохода у сахалинца нет, как и денег на счетах в кредитных организациях. Однако в его собственности обнаружили автомобили Toyota Mark II, Toyota Hiace, Mazda Levante и Hino.