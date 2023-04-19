В Шанхае под маркой Chery дебютировали две интересные новинки

На домашнем автосалоне в Шанхае Chery Group была в ударе: пологи с новинок срывались один за другим, и журналисты не успевали фотографировать автомобили. Под маркой Chery дебютировало две интересные новинки.

Фото: www.autohome.com.cn / Chery Arrizo Star www.autohome.com.cn / Chery Arrizo Star

Первая - флагманский кроссовер Tiggo 9, рассекреченный ещё в конце прошлого года. Однако в "Чери" подготовили сюрприз - показали версию с гибридной силовой установкой, обеспечивающей запас хода свыше 1400 км.

Гибридный Tiggo 9 получил приставку к названию C-DM. Известно, что во главе трансмиссии - мотор на 254 л.с. семейства Kunpeng, помогает ему электромотор, синхронизированный при помощи трёхступенчатой DHT. Суммарная отдача агрегатов пока не названа. Зато китайцы похвастались отличной динамикой кроссовера - не более 4,3 секунды с места до "сотни", малым расходом топлива - примерно 4,2 литра на 100 км и относительно большим запасом хода на электричестве - до 165 км.

В октябре 2023 года, пишет сайт "Китайские автомобили", Chery Tiggo 9 может добраться до российского рынка, причём под новым суббрендом Jaecoo.

www.autohome.com.cn / Chery Tiggo 9

Седан Chery Arrizo Star также оснащается гибридной установкой C-DM, расход топлива меньше, чем у кроссовера - 3,8 литра на 100 км, а общая автономность составляет 1500 км. Пока Arrizo Star - лишь концепт, который не имеет даже проработанного салона, но планы Chery на ускоренную электрификацию модельного ряда говорят о том, что от шоу-кара до серийного образца, учитывая модульный подход к созданию автомобилей, пройдёт совсем немного времени.

www.autohome.com.cn / Chery Arrizo Star