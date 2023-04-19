Ford Mustang стал самым востребованным спорткаром десятилетия

Ford Mustang - автомобиль, который пользуется популярностью в США. Эксперты назвали его самым продаваемым спорткаром за последнее десятилетие.

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Ford Mustang - иномарка, которая предлагается на рынках разных стран, но большим спросом пользуется в США. Эксперты отмечают, что 80% продаж приходится именно на Родину модели. Такая статистика не говорит о том, что США - единственный рынок, где автомобиль пользуется популярностью.

По итогам 2022 года продажи Ford Mustang в Германии увеличились сразу на 17%, в Великобритании - на 14.4%, а на Ближнем Востоке - на 7,4%. Автопроизводитель Ford планирует и в дальнейшем развивать линейку Mustang. Новое поколение модели будет продаваться в 100 странах мира. Такое решение позволит сохранить автомобилю статус лидера по продажам. Напомним, что Mustang 2024 модельного года появится в продаже в следующем году. Тогда же модель отметит 60-летие.

Ранее сообщалось, что компания Ford отказалась от важной опции, которая была обязательной в Mustang 60 лет. Речь идет о AM-радио, которого теперь не будет в пони-карах 2024 года. В компании прокомментировали такое решение и отметили, что главная причина - технический прогресс. AM-радио уступает место онлайн-системам с потоковой передачей данных.

АМ-приемники устанавливались на Ford Mustang с первого поколения. История этой опции насчитывает уже 60 лет. Автопроизводитель решил удалить данную функцию, так как число слушателей станций в данном диапазоне каждый год сокращается. В компании также отметили, что радиочастоты могут мешать электрической силовой установке.