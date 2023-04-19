На российском авторынке новые авто дешевеют, подержанные – дорожают

– Поэтому люди обратили внимание на рынок подержанных автомобилей, – отметила Наталья Карнова в беседе с радио Sputnik. – Продаж на нем всегда было больше по объему, по сравнению с новыми машинами, но сейчас стало еще больше. И даже официальные дилеры, поскольку поставок новых автомобилей нет, скупают подержанные автомобили, ремонтируют, восстанавливают их и выставляют свои ценники.