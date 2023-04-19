На российском авторынке новые авто дешевеют, подержанные – дорожают

Интересная ситуация наблюдается на российском авторынке – новые авто дешевеют, а подержанные дорожают. Как сообщает экономический обозреватель и шеф-редактор издания «Прайм» Наталья Карнова, цены на новые автомобили за последние месяцы упали на 5%, а на б/у авто выросли на 20-30%.
Эксперт объясняет это тем, что из-за слишком высокой стоимости новые авто стали недоступны для российских покупателей. Плюс, многие иностранные компании, которые продавали машины по умеренным ценам, покинули отечественный рынок. И даже если авто ушедших марок привозят в нашу страну по параллельному импорту, ценники на машины зашкаливают.
– Поэтому люди обратили внимание на рынок подержанных автомобилей, – отметила Наталья Карнова в беседе с радио Sputnik. – Продаж на нем всегда было больше по объему, по сравнению с новыми машинами, но сейчас стало еще больше. И даже официальные дилеры, поскольку поставок новых автомобилей нет, скупают подержанные автомобили, ремонтируют, восстанавливают их и выставляют свои ценники.
Также экономист заметила, что большинство автовладельцев отказываются продавать и эксплуатируют свои транспортные средства до последнего. Соответственно, количество подержанных авто на вторичке будет снижаться, а цены будут расти.