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2 часа назад

Мосгордума согласилась пересадить мэрию на автомобили "Москвич 3"

Газета.Ru

Московская городская дума согласилась обновить автопарк столичной мэрии, заменив все иномарки на кроссоверы «Москвич 3». Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

Мосгордума согласилась пересадить мэрию на "Москвичи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В мэрии поддержали проект обращения депутата Сергея Митрохина к градоначальнику Сергею Собянину об обновлении автопарка. Планируется, что деньги на покупку машин будут заложены в городской бюджет на 2024 год. Депутаты Мосгордумы поддержали это обращение большинством голосов, говорится в сообщении.

Автомобиль «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. предлагается на российском рынке за 3,5 млн рублей. Модель «Москвич 3» с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) стоит от 1,97 млн рублей.

Кроссоверы «Москвич 3» уже появились в автопарке ГИБДД и в такси. Также сообщалось, что «Москвич» подписал контракт на поставку 2 тыс. электромобилей в сервисы такси и каршеринга.

Автоновости,Сергей Митрохин,Алексей Шапошников,Сергей Собянин,Мосгордума,Правительство Москвы,
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