Мосгордума согласилась пересадить мэрию на "Москвичи"

Московская городская дума согласилась обновить автопарк столичной мэрии, заменив все иномарки на кроссоверы «Москвич 3». Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает РИА Новости.

В мэрии поддержали проект обращения депутата Сергея Митрохина к градоначальнику Сергею Собянину об обновлении автопарка. Планируется, что деньги на покупку машин будут заложены в городской бюджет на 2024 год. Депутаты Мосгордумы поддержали это обращение большинством голосов, говорится в сообщении.

Автомобиль «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. предлагается на российском рынке за 3,5 млн рублей. Модель «Москвич 3» с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.) стоит от 1,97 млн рублей.