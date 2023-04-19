Эксперты оценили возможный спрос на новый кроссовер Lada X-Cross

АвтоВАЗ уже анонсировал новый кроссовер для рынка России. Актуальным стал вопрос о стоимости автомобиля, который построен на базе китайской модели.

Новый паркетник в линейке АвтоВАЗа получит название Lada X-Cross. По предварительной информации, сборка транспортных средств будет запущена на предприятии в Санкт-Петербурге. Эксперты обсуждают вопрос о ценовой политике в отношении данной модели.

Отмечается, что российский кроссовер представляет собой перелицованную версию китайского FAW Bestune T77. Если оценивать стоимость только по данному параметру, она может составлять 2 169 000 рублей. Топовую комплектацию производитель может оценить в 2 432 000 рублей. Вместе с тем, эксперты сохраняют возможность использования более низкого прайса - до 2 000 000 рублей.

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Дополнительно специалисты оценили спрос на будущую новинку. Донорская модель FAW Bestune T77 в 2022 году продемонстрировала неплохие результаты продаж - 503 экземпляра. В первые 3 месяца дилеры реализовали 276 автомобилей. Ожидается, что спрос на отечественную модель с шильдиком Lada окажется намного выше.

Автоконцерн из Тольятти располагает более крупной дилерской сетью. По стране открыто более 300 автомобильных центров. Новая модель в линейке бренда должна привлечь внимание покупателей в России. Заметим, что Lada X-Cross - автомобиль, который будет представлен в совершенно новом для производителя кузове.

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