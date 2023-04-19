У Geely появился 390-сильный гибридный кроссовер

Раскрыт мощный и стильный кроссовер китайской марки Geely. Новинка именуется Galaxy L7, где Galaxy — это название нового семейства гибридов и электромобилей марки Geely, а L7 указывает на позиционирование модели в линейке. По габаритам новинка уступает флагманскому Monjaro, а в ее основе лежит архитектура E-CMA. Galaxy L7 оснащается гибридной установкой на 390 лошадиных сил и разгоняется с места до «сотни» за 6,9 секунды. Старт продаж в Китае — во втором квартале этого года (апрель-июнь).

Фото: © Geely © Geely

Впервые Galaxy L7 показали еще в конце февраля, а теперь состоялась публичная презентация на автосалоне в Шанхае. L7 представляет собой среднеразмерный кроссовер на «вольвовской» платформе e-CMA. В движение его приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор семейства BHE15 на 163 лошадиные силы, а помогают ему пара электродвигателей — совокупная пиковая мощностью установки достигает 390 сил. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 5,2 литра на 100 километров пути.

Geely

Geely

Geely

Geely

Geely

На первый взгляд L7 можно принять за электромобиль из-за отсутствия радиаторной решетки. На деле же за охлаждение ДВС отвечают небольшие прорези у передней оптики. В самой компании отмечают, что использование гибридной технологии позволяет оснастить мотор эффективной системой охлаждения, так что большая решетка ему и не нужна.

Также в Шанхае показали купе Galaxy Light, правда пока в статусе концепта. Оно примечательно сверхнизким коэффициентов аэродинамического сопротивления (0,19 Cd), экранами, встроенными в дверные карты, и необычным оформлением центрального тоннеля. Правда, серийной версии, которая ожидается ближе к концу года, все перечисленные дизайнерские решения вряд ли достанутся.