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1 час назад

Стало известно, когда кроссоверы SWM поступят в российские автосалоны

Motor.ruиещё 2

Калининградский завод «Автотор», который производит машины, нашел дистрибьютера. Поставкой новых транспортных средств официальным дилерским центрам, а также техническим обслуживанием и гарантийной поддержкой займутся специалисты группы компаний «Обухов». В настоящий момент компания договорилась с десятками автоцентров по всей России.

Представители холдинга «Обухов» сообщили, что на данный момент компания заключила более 40 соглашений с дилерскими центрами по всей стране о поставках автомобилей марки SWM. До конца года специалисты планируют увеличить количество автосалонов до полусотни. Продажи китайско-итальянских машин начнутся в России уже в конце мая нынешнего года. Покупателям будут доступны среднеразмерный SWM G01, спортивный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Компания SWM появилась в Италии в 1972 году. До 1984 года фирма занималась производством и продажей мотоциклетной техники. В 2015 бренд выкупил китайский концерн Shineray Group, который наладил выпуск легковых машин. При этом компания из Поднебесной владеет автозаводом в итальянской провинции Варезе.

Производство автомобилей марки SWM запустили на «Автоторе» в середине апреля. Технические характеристики автомобилей инженеры пока не разглашают.

Автоновости,Видео,Кроссовер,
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