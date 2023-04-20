Калининградский завод «Автотор», который производит машины, нашел дистрибьютера. Поставкой новых транспортных средств официальным дилерским центрам, а также техническим обслуживанием и гарантийной поддержкой займутся специалисты группы компаний «Обухов». В настоящий момент компания договорилась с десятками автоцентров по всей России.

Представители холдинга «Обухов» сообщили, что на данный момент компания заключила более 40 соглашений с дилерскими центрами по всей стране о поставках автомобилей марки SWM. До конца года специалисты планируют увеличить количество автосалонов до полусотни. Продажи китайско-итальянских машин начнутся в России уже в конце мая нынешнего года. Покупателям будут доступны среднеразмерный SWM G01, спортивный SWM G01F и полноразмерный SWM G05 Pro.

Компания SWM появилась в Италии в 1972 году. До 1984 года фирма занималась производством и продажей мотоциклетной техники. В 2015 бренд выкупил китайский концерн Shineray Group, который наладил выпуск легковых машин. При этом компания из Поднебесной владеет автозаводом в итальянской провинции Варезе.