Крупные автопроизводители начали отказываться от AM-радио

Ряд автопроизводителей решили избавиться от AM-радио в своих электромобилях. Как сообщает Forbes, автомобильные компании заявляют, что электродвигатели создают помехи для приема радиоволн и ухудшают качество сигнала.

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В новых электромобилях производства BMW, Porsche, Audi, Volvo, Volkswagen, а также в грузовике Ford F-150 Lightning и Tesla Model S уже отсутствует AM-радио. Кроме того, в марте Ford объявил о планах отказаться от длинноволнового приемника в большинстве своих новых и обновленных авто, в том числе и с двигателем внутреннего сгорания.

Отметим, что сейчас AM-радио остается самым популярным источником развлечения в автомобилях. Кроме того, более 40% людей слушают эфиры именно в своих транспортных средствах, а не на работе или дома. В результате такие планы автопроизводителей вызвали негативную реакцию со стороны членов Конгресса США, Национальной ассоциации вещателей (NAB), владельцев AM-станций, фермеров, политических экспертов и остальных.