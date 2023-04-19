$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Крупные автопроизводители начали отказываться от AM-радио

Никита Бородкин

Ряд автопроизводителей решили избавиться от AM-радио в своих электромобилях. Как сообщает Forbes, автомобильные компании заявляют, что электродвигатели создают помехи для приема радиоволн и ухудшают качество сигнала.

Крупные автопроизводители начали отказываться от AM-радио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В новых электромобилях производства BMW, Porsche, Audi, Volvo, Volkswagen, а также в грузовике Ford F-150 Lightning и Tesla Model S уже отсутствует AM-радио. Кроме того, в марте Ford объявил о планах отказаться от длинноволнового приемника в большинстве своих новых и обновленных авто, в том числе и с двигателем внутреннего сгорания.

Отметим, что сейчас AM-радио остается самым популярным источником развлечения в автомобилях. Кроме того, более 40% людей слушают эфиры именно в своих транспортных средствах, а не на работе или дома. В результате такие планы автопроизводителей вызвали негативную реакцию со стороны членов Конгресса США, Национальной ассоциации вещателей (NAB), владельцев AM-станций, фермеров, политических экспертов и остальных.

В частности, сенатор Эд Марки активно выступает за сохранение AM-приемников в приборных панелях авто, в том числе из соображений национальной и общественной безопасности. Он напомнил, что это наиболее надежный, бесплатный и доступный способ связаться с гражданами во время чрезвычайных ситуаций.

Автоновости,Tesla Model S,Volvo,BMW,Audi,Tesla,Volkswagen,Porsche,Ford,Конгресс США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий