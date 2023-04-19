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Hyundai показала первый в мире рулонный дисплей

Компания Hyundai представила первый в мире рулонный дисплей для автомобилей.

Hyundai показала первый в мире рулонный дисплей для автомобилей
© © Hyundai Mobis

Его основными покупателями должны стать премиум-марки, причем не из Кореи и Китая, а Европы и Северной Америки. Устройство настолько компактное, что его можно поставить на переднюю панель, встроить в крышу или примостить сбоку от сидений. Минимальное разрешение — QHD, то есть 2560 x 1440 пикселей. Диагональ — больше 30 дюймов. Кроме того, дисплей поддерживает несколько режимов отображения.

Компания-поставщик автокомпонентов Hyundai Mobis, входящая в состав конгломерата Hyundai Motor Group, работает с заделом на будущее. В её портфолио есть складная система рулевого управления для беспилотников, светодиодные фонари HLED и модули e-corner, благодаря которым обычный Hyundai Ioniq 5 может ездить боком и разворачиваться на месте. Новинка этого года — первый в мире рулонный дисплей мультимедиа. Он занимает минимум места и может сильно появляться на подход к проектированию интерьеров.

Гибкий дисплей в устройстве Hyundai Mobis скручивается в рулон. Его можно установить на передней панели, крыше и даже сбоку от сидений. Высота дисплея регулируется: насколько он выдвинется, зависит от режима отображения. В стандартном — это треть от всей площади, при использовании навигации — . Полноэкранный формат доступен только на парковке или в режиме зарядки, если речь об электромобиле. По словам компании, целевая аудитория рулонных экранов — премиум бренды из Европы и США.

Для установки такого дисплея рядом с водителем требуется глубина всего 12 сантиметров. При этом экран будет с минимальным разрешением QHD, то есть 2560 x 1440 пикселей. Размер вообще не имеет значения, поскольку Hyundai Mobis готова масштабировать технологию до диагонали 30 дюймов и выше. Например, экспериментальным дисплеем можно заменить 31-дюймовый экран BMW Theatre Screen с соотношением сторон 32:9 и разрешением 8K (8000×2000 пикселей).

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