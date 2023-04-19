Новинки Шанхайского автосалона, которые скоро могут появиться в России

Новые Tank, Haval, FAW и Voyah - какие новые китайские модели машин могут появиться в скором времени в России? Их представили на Шанхайском автосалоне, который завтра откроется для всех желающих. Пока он принимает только представителей СМИ и бизнеса.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Итак, что же еще интересного из китайского автопрома стоит ожидать на российском рынке? В первую очередь надо отметить марку Tank. Ранее этот бренд запустил продажи в России своего внедорожника под номером 300. Теперь принимаются заказы на Tank 500. В Шанхае, кстати, представили его гибридную версию. У нас заказать его можно только с бензиновым двигателем. Но также представили новый автомобиль - Tank 400. Правда, тоже в гибридном варианте. Это такой же полноценный внедорожник, как серии 300 и 500. Полный привод, 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

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На одной электротяге машина способна проехать до 100 км. До 100 км/ч гибридная версия будет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Однако в будущем машина будет выпускаться и без электродвигателя. И, скорее всего, именно она первой выйдет на российский рынок. Гибридные варианты тоже будут завозить, но, скорее всего, в единичных вариациях. Слишком высокая стоимость таких машин.

Надо напомнить, что Tank - это дочерний бренд концерна Great Wall, который также продает в России автомобили под брендом Haval.

Но и Haval представил свою новинку. Даже не одну, а две. Кроссоверы Xiaolong и Xiaolong Max. Xiaolong - в переводе с китайского "храбрый дракон". Под таким названием в Китае выпускается, кстати, истребитель-бомбардировщик. Да и обе машины относятся к линейке под говорящим для россиян названием Dragon.

Машины пока будут выпускаться в качестве гибридов. Первый получит атмосферный 1,5-литровый двигатель и электромотор. Мощность которых в сумме составит 190 л.с. Примечательно, что оснащать автомобиль планируется двухступенчатой коробкой передач. То есть вперед - назад. Это прямой отсыл к электромобилям. Поэтому в дальнейшем ее оснастят только электродвигателями.

Второй агрегат отличается от первого более значимыми габаритами, модной сегодня радиаторной решеткой, которая сливается с кузовом, а также более мощным силовым агрегатом. Он будет выдавать до 278 л.с.

FAW, название которой переводится, как "Первая автомобильная компания", представила свое видение на компактные кроссоверы. А именно модель Bestune T90. Несмотря на то, что компания лидер по производству автомобилей в Китае, в России популярностью пользуются в основном ее грузовики. Однако не так давно АвтоВАЗ показал Lada X-Сross 5, который будет собираться на заводе Nissan под Санкт-Петербургом. И эксперты распознали в нем черты FAW.

Новый кроссовер этой компании оборудован 1,5-литровым двигателем мощностью 169 л.с. Также он будет выпускаться с двигателем 2 литра мощностью 252 л.с. Есть вероятность того, что и его производство освоят на бывшем заводе Nissan.

И, наконец, компания Voyah представила свой премиальный седан Passion. В движение его приводят два электромотора, общая мощность составляет 510 л.с. Разогнаться до 100 км/ч на нем можно за 3,8 с. На одном заряде батареи можно проехать до 483 км. Машину оснастили множеством камер и радаров, которые объединены в единую интеллектуальную систему. Позволит ли это водителю вообще не смотреть на дорогу - неизвестно.