В Шанхае представлен новый автомобиль для китайской элиты

Компания Hongqi представила на автосалоне в Шанхае новое поколение лимузина представительского класса L-серии, которая используется для поездок первыми лицами Китая. Об этом пишет Auto.ru.

По данным издания, на презентованную компанией новинку - лимузин L5 - уже можно оформить предварительный заказ. При этом цена машины пока не объявлена, но ожидается, что она будет не ниже стоимости предшествующей модели, которая при пересчете на рубли составляла около 60 миллионов.

Автомобиль сохранил присущий компании ретро-стиль в виде круглых фар в высоко вынесенных крыльях. Образ поддерживают решетка радиатора, маскот на капоте в виде красного знамени и задние фонари.

При этом салон автомобиля оснащен тремя дисплеями во всю ширину передней панели. Задние кресла полностью раздельные, с широким набором электрорегулировок и опций комфорта. В отделке использованы материалы премиум-класса.

О двигателе лимузина известно пока только то, что это «турбовосьмерка» и, скорее всего, в паре с ней работает классический «автомат». Привод у Hongqi L5 задний.