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Компания Audi остановила продажи своих самых роскошных моделей из-за отсутствия двигателей V6

Как пишет SPEEDME.RU, немецкий автомобильный бренд Audi был вынужден остановить производство своих роскошных моделей. Причина в том, что в этих автомобилях устанавливают сразу несколько мощных двигателей. В данный момент детали для этих двигателей оказались в дефиците.

Audi не хватает двигателей V6 для самых роскошных моделей
© Audi

Было заявлено, что приостановка является временной, хотя конкретных сроков нет. В данный момент ведется активная работа по восстановлению запаса деталей и компонентов. Ряд немецких источников отмечают, что такая приостановка затронула модели Audi SQ5 и Q7, а также семейства A6 и A7, оснащенные бензиновыми и дизельными 3.0-литровыми двигателями V6.

Сообщается, что немецкие дилеры даже закрыли прием заказов на данные автомобили. Отмечается, что дилеры в Германии начали предлагать покупателям машины с четырёхцилиндровыми версиями двигателей. Однако заказчиков такая замена не удовлетворяет, так как они желают более мощную модель.

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