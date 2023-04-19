Audi не хватает двигателей V6 для самых роскошных моделей

Как пишет SPEEDME.RU, немецкий автомобильный бренд Audi был вынужден остановить производство своих роскошных моделей. Причина в том, что в этих автомобилях устанавливают сразу несколько мощных двигателей. В данный момент детали для этих двигателей оказались в дефиците.

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Было заявлено, что приостановка является временной, хотя конкретных сроков нет. В данный момент ведется активная работа по восстановлению запаса деталей и компонентов. Ряд немецких источников отмечают, что такая приостановка затронула модели Audi SQ5 и Q7, а также семейства A6 и A7, оснащенные бензиновыми и дизельными 3.0-литровыми двигателями V6.