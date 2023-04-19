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45 минут назад

В России начались продажи спорткаров Toyota GR86 по цене от 3,3 млн рублей

Газета.Ru

Автодилеры начали поставлять на российский рынок новые спорткары Toyota GR86, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями о продаже таких машин размещены в популярных классифайдах.

Новые спорткары Toyota GR86 продают в России за 3,3-5,4 млн рублей
Фото: ToyotaToyota

Преимущественно Toyota GR86 предлагают дилеры из Владивостока. Стоимость нового автомобиля без пробега составляет от 3,3 млн руб. до 5,4 млн руб.

Спорткар Toyota GR86 – преемник модели GT86, выпускавшейся с 2012 по 2021 год. Новый автомобиль создан совместными усилиями фирм Toyota Gazoo Racing и Subaru и унифицирован с купе BRZ второго поколения.

Длина Toyota GR86 равна 4265 мм, ширина – 1775 мм, высота – 1310 мм, колесная база – 2575 мм. Дорожный просвет составляет 130 мм. По сравнению с предыдущей моделью жесткость кузова выросла на 50%.

Автомобиль оснащается 2,4-литровым оппозитным двигателем мощностью 235 л.с. На выбор предлагаются версии с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо автоматической трансмиссией. Привод – задний.

В оснащение Toyota GR86 входят светодиодные фары, цифровая приборная панель, электропривод и подогрев боковых зеркал, медиасистема, климат-контроль, литые диски и прочее.

Автоновости,Subaru,Toyota,
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