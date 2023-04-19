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39 минут назад

В РФ построят первый завод по выпуску гражданских дронов и аэротакси

Алиса Селезнёва

В Тольятти построят первый в России завод по серийному производству гражданских дронов и аэротакси. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя компании «Транспорт будущего».

В РФ построят первый завод по выпуску гражданских дронов и аэротакси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее компания завершила сделку по приобретению площадки размером более 40 тысяч квадратных метров в особой экономической зоне «Тольятти».

В Тольятти планируют производить семь модификаций беспилотных авиационных систем (БАС) - тяжелых грузовых и массой менее 30 килограммов. На заводе планируют не только собирать дроны, но также производить ключевые элементы для них - винты, двигатели, детали корпуса и авионику.

Сейчас модельный ряд компании включает две модификации - аэротакси и большой грузовой дрон взлетной массой до 700 килограммов. Ежемесячно компания собирает от двух до пяти систем каждого типа - в основном для испытаний и отработки моделей применения.

Инженерные сети на новой площадке в Тольятти начнут подводить уже в апреле 2023 года. Производство планируют начать зимой 2024 года и в итоге выйти на производительность более чем в три тысячи БАС.

В ноябре 2022 года в России начали проводить сертификацию аэротакси. Российский разработчик беспилотного аэротакси Hover решил сертифицировать модель в качестве гражданского воздушного судна. В компании заявляли, что начало коммерческих полетов запланировано на 2025 год.

В 2021 году стоимость полета на этом аэротакси оценивали примерно в 200 рублей за километр. Сообщалось, что поездка от Кремля до Москва-Сити (около 5,5 километра) займет 20 минут.

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