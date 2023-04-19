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MINI Countryman нового поколения выехал на тесты без камуфляжа

Хэтчбек MINI Countryman сменит поколение и радикально преобразится.

MINI Countryman нового поколения выехал на тесты без камуфляжа
© © insideevs.com

В Сети появились шпионские фотографии модели следующей генерации, причем без камуфляжа — можно рассмотреть задние фонари другой формы и новое оформление передка автомобиля. Как пишет Insideevs, который опубликовал свежую порцию снимков, Countryman будет крупнее предшественника, а в его основу ляжет архитектура FAAR — на ней же базируется и новый BMW iX1.

Некоторые технические характеристики модели уже обнародованы. Базовый Countryman E получит один электромотор мощностью 191 лошадиная сила, а топовый Countryman SE All4 оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 313 лошадиных. Емкость батареи составляет 64,7 киловатт-часа, и одного ее заряда хватит на 450 километров.

Также известно, что со сменой поколения Countryman достанутся колеса, на 70 процентов состоящие из вторичного алюминия, а материалы отделки салона будут изготовлены из полиэстера, полученного путем переработки пластиковых бутылок. Все это направлено на то, чтобы снизить выбросы CO₂ на 85 процентов.

insideevs.com

И еще один важный нюанс: Countryman нового поколения станет первой моделью марки, производство которой организуют на немецком заводе в Лейпциге. Старт серийной сборки намечен на ноябрь 2023 года.

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