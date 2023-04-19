Германский автопроизводитель Mercedes-Benz утверждает, что на переговорах с автодилером "Автодом" обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России и тем самым возвращения на российский рынок. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt.

По ее информации, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов "Автодому".

"Мы согласовали с покупателем опцион, который позволяет нам выкупить акции компании в случае снятия санкций", - приводит газета заявление германского производителя.

Таким образом, как пишет Handelsblatt, Mercedes-Benz "стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок".

Mercedes-Benz, как указывает издание, надеется на быстрое выполнение договорных соглашений, от которых теперь зависит завершение сделки.

Ранее пресс-служба "Автодома" сообщила ТАСС, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в России автодилером пока не закрыта. До этого в Минпромторге ТАСС заявляли, что партнерство на заводе в индустриальном парке "Есипово" возможно только после закрытия сделки. В конце марта глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркивал, что не исключает возможность партнерства с компаниями из Китая на бывшем заводе Mercedes-Benz. При этом окончательное решение пока не принято.