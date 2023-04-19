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2 часа назад

СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность возвращения на рынок России при снятии санкций

ТАССиещё 1

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz утверждает, что на переговорах с автодилером "Автодом" обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России и тем самым возвращения на российский рынок. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt.

По ее информации, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов "Автодому".

"Мы согласовали с покупателем опцион, который позволяет нам выкупить акции компании в случае снятия санкций", - приводит газета заявление германского производителя.

Таким образом, как пишет Handelsblatt, Mercedes-Benz "стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок".

Mercedes-Benz, как указывает издание, надеется на быстрое выполнение договорных соглашений, от которых теперь зависит завершение сделки.

Ранее пресс-служба "Автодома" сообщила ТАСС, что сделка по приобретению активов Mercedes-Benz в России автодилером пока не закрыта. До этого в Минпромторге ТАСС заявляли, что партнерство на заводе в индустриальном парке "Есипово" возможно только после закрытия сделки. В конце марта глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркивал, что не исключает возможность партнерства с компаниями из Китая на бывшем заводе Mercedes-Benz. При этом окончательное решение пока не принято.

В конце октября 2022 года стало известно, что германский автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру "Автодом". Тогда отмечалось, что новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке "Есипово". Планировалось, что технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производства в индустриальном парке будет выбран в ближайшее время.

Автоновости,Видео,Mercedes-Benz,Денис Мантуров,Минпромторг,
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