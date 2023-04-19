В России начались продажи кроссоверов JAC JS6 за 2,6 млн рублей

Китайская компания JAC запустила в России продажи среднеразмерного кроссовера JS6. Новинка доступна в двух комплектациях по цене от 2,6 млн рублей, сообщил автопроизводитель.

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JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования максимальной комплектации (от 2,8 млн рублей) входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамную камера 360° и прочие опции.

JAC