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В России начались продажи кроссоверов JAC JS6 за 2,6 млн рублей

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Китайская компания JAC запустила в России продажи среднеразмерного кроссовера JS6. Новинка доступна в двух комплектациях по цене от 2,6 млн рублей, сообщил автопроизводитель.

В России начались продажи кроссоверов JAC JS6 за 2,6 млн рублей
© JAC

JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования максимальной комплектации (от 2,8 млн рублей) входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамную камера 360° и прочие опции.

JAC

Ранее завод "Москвич" показал новую модель - седан "Москвич 6", который оказался китайским лифтбэком JAC J7.

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