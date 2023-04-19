Электрическая «Чайка» марки BYD за 24 часа собрала 10 тысяч предзаказов

Недорогой электрический хэтчбек BYD вызвал ажиотажный спрос в Китае.

Фото: BYD Seagull© CarNewsChina BYD Seagull© CarNewsChina

За сутки новинку BYD Seagull предзаказали десять тысяч человек, и это объяснимо: «Чайка», а именно так переводится название модели, вышла на китайский рынок со скромной ценой в 78 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет меньше одного миллиона. Хэтчбек проезжает без подзарядки 305-405 километров (в зависимости от версии), а пополнить запас энергии до 80 процентов можно за 30 минут.

BYD Seagull дебютировал на Шанхайском автосалоне, и сразу после презентации компания открыла прием предварительных заказов. Спустя 24 часа количество заявок достигло отметки в 10 тысяч штук. Китайцам предложили выбор между четырех- и пятиместным исполнениями и двумя версиями: первая комплектуется батареей емкостью 30 киловатт-часов, а вторая — 38 киловатт-часов.

Электромотор в обоих случая один и тот же: он развивает 75 лошадиных сил и способен разогнать электрокар до 130 километров в час.

В салоне установлены пятидюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Нашлось место для беспроводной зарядки и пары подстаканников.

Бодрый спрос на «Чайку» говорит о том, что модель может повторить успех BYD Dolphin, еще одного электрокара «морского» семейства. Dolphin стоит дороже (116,8-136,8 тысячи юаней или 1,38-1,6 миллиона рублей) и расходится по 20-30 тысяч экземпляров в месяц.